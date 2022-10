Buxheim

Kellerbrand in Buxheim: Brandmelder weckt Bewohner

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Buxheim ist ein Schaden von rund einer Viertelmillion Euro entstanden.

Am Dienstagmorgen gab es ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Buxheim. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist beträchtlich.

Ein im Kellerbüro installierter Rauchmelder hat am Dienstagfrüh eine Familie vor einem Feuer in ihrem Einfamilienhaus in Buxheim gewarnt. Der Alarm des Rauchmelders hat die Bewohner des Hauses in Buxheim gewarnt. Foto: Heinz Reiß Wie die Polizei mitteilt, wurden die Bewohner gegen 5.30 Uhr durch das akustische Signal ihres Rauchmelders auf den Brand aufmerksam. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr und den Einsatzkräften gelang es sehr schnell, den Brand zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Ursache des Feuers in Buxheim waren vermutlich mehrere in Reihe geschaltete Mehrfachsteckleisten. Foto: Heinz Reiß Bei dem Feuer in Buxheim wurde niemand verletzt Verletzt wurde niemand. Durch die Rauch- und Rußentwicklung entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden, der sich nach einer ersten Schätzung auf rund 250.000 Euro beläuft. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand dürften mehrere in Reihe geschaltete Mehrfachsteckleisten einen technischen Defekt ausgelöst haben und den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

