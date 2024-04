Neuburg

12:00 Uhr

Nach über 20 Jahren gibt es für die Pizzeria "Da Pippo" einen Neustart

"Da Pippo" zieht in den Schwalbanger. Wirt Donato Vernino (von rechts) stößt mit seinen Servicekräften Sofie Lukács und Kujtim Berisha auf den Umzug in den Schwalbanger an.

Plus Seit 2001 war das "Da Pippo" im Ostend ein beliebtes Lokal. Doch nach einem überraschenden Ende am Standort wollte Donato Vernino nicht aufhören. Jetzt gibt es einen Neuanfang.

Von Barbara Wild

23 Jahre gibt es die Pizzeria "Da Pippo" in Neuburg. Seit 2001 war das Eckhaus an der Spitzkurve der Rohrenfelder Straße zur Gustav-Philipp-Straße das Zuhause des italienischen Restaurants, das von Donato Vernino geführt wird. Der an der Amalfiküste geborene Italiener hatte sich dort über Jahrzehnte ein florierendes Restaurant aufgebaut, doch dann gab es schlechte Nachrichten: Sein Pachtvertrag wurde nicht verlängert und damit war am geliebten Standort Schluss. "Das war ein echter Schock", sagt Vernino. "Doch Da Pippo aufgeben, war keine Option." Jetzt hat er die Pizzeria an neuem Standort eröffnet.

Weiße Tischdecken, Stoffservietten, an den Fensterfronten hängen weiße Gardinen, Lichterketten und Kerzenschein sorgen für Romantik "Wir waren immer ein bisschen ein edler Italiener und das wollen wir weiter sein", sagt der 59-Jährige. Auch in den neuen Räumen will er seinen Gästen "ein Besuch mit Erlebnis" bieten. "Ich mache das selber aus Leidenschaft, weil ich den Kontakt und die schönen Momente mit meinen Gästen liebe", sagt er mit typisch italienischem Charme und verschmitztem Lächeln im Gesicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

