Spieleabend eskaliert. Beim Monopoly kommt es in Dollnstein zum Streit

In Dollnstein ist ein Spieleabend eskaliert, das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am Abend des 2. August spielten ein 24-jähriger Mann, eine 44-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann eine Partie Monopoly. Scheinbar war der 24-Jährige so über den Spielverlauf erzürnt, dass es erst zu einem verbalen Streit kam, der darin gipfelte, dass der junge Mann einen Blumentopf auf das Sofa warf, wodurch dieser zerbrach.

Eskalation in Dollnstein: Monopoly-Spiel endet in Handgemenge

Daraufhin eskalierte auch der verbale Streit, weshalb es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern kam. Da alle drei Personen an der gleichen Örtlichkeit wohnen und ein aktuelles Zusammenleben aus Sicht der Personen nicht möglich war, musste der 24-jährige, gegen den zumindest wegen Sachbeschädigung ermittelt wird, vorerst die Örtlichkeit verlassen. (AZ)