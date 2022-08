Technische Probleme: Kleinflugzeug stürzt in Egweil ab

Aufgrund von technischen Problemen ist am Donnerstagabend in Egweil ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.

In Egweil ist am Donnerstagabend ein Flugzeug abgestürzt. Laut Polizei startete gegen 20.15 Uhr ein motorisiertes Kleinflugzeug vom dortigen Flugplatz. Im Flugzeug befand sich der 52-jährige Pilot mit seinem 17-jährigen Sohn. Kurz nach dem Start musste der Pilot seine Maschine aufgrund von technischen Problemen in einem nahegelegenen Maisfeld notlanden. Bei der Notlandung wurde das Flugzeug stark beschädigt. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Am Maisfeld entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Flugunfall niemand verletzt.

Neben mehreren Streifenwagen der Polizei waren unter anderem die umliegenden Feuerwehren und der Rettungsdienst mit einer hohen Anzahl an Einsatzkräften am Unfallort. Des Weiteren war, wie bei Flugunfällen üblich, ein SAR-Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz. (AZ)