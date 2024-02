Ehekirchen

Bürgerversammlung in Ehekirchen: "Wir müssen sparen wie noch nie"

Plus Die Finanzen der Gemeinde Ehekirchen sind alles andere als gut. Das betonte Rathauschef Günter Gamisch erneut bei der Bürgerversammlung.

Von Katrin Kretzmann

"Es war kein einfaches Jahr", sagte Günter Gamisch zu Beginn der Bürgerversammlung am Donnerstag in Ehekirchen. Das Sportheim des FC Ehekirchen war gut gefüllt, knapp 50 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um dem Vortrag des Bürgermeisters zu lauschen. Der wiederum ließ die Ereignisse der vergangenen Monate Revue passieren, wobei ein Thema immer wieder im Fokus stand: die prekäre finanzielle Lage der Gemeinde.

Im vergangenen Jahr habe es einige Herausforderungen gegeben, die teils noch immer nachwirken, sagte Gamisch. Eine davon sei der personelle Wechsel an einigen Posten im Rathaus gewesen, darunter in der Geschäftsleitung und im Bauamt. "Wenn auch alle Stellen besetzt werden konnten, heißt das noch lange nicht, dass der neue Mitarbeiter auch sofort über alles Bescheid weiß", so der Rathauschef. Das habe eben auch zur Folge, dass manche Dinge nicht in der Zeit abgearbeitet werden konnten, "wie wir uns das gewünscht haben". Dabei verwies Gamisch unter anderem auf die unzähligen und zugleich aufwendigen Bauleitplanungen. "Aber wir gehen diesen Weg, um die Menschen bei uns zu behalten und Ihnen die Möglichkeit zu geben, in ihrem Dorf bauen zu können - das macht nicht jede Gemeinde so wie wir", warb er um Verständnis.

