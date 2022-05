Brandstifter im Raum Neuburg: Polizei sucht mit Foto nach Zeugen

Im März war im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ein Brandstifter unterwegs. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach Zeugen.

Die Neuburger Polizei sucht mithilfe eines Zeugenaufrufs nach einem Brandstifter. Wie berichtet, wurden in der Nacht vom 20. auf den 21. März in der Zeit von 0 Uhr bis 0.45 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten in den Gemeinden Ehekirchen, Burgheim und Oberhausen diverse Gegenstände in Brand gesetzt. Unter anderem stand beim Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte östlich der Ortschaft Buch ein Jägerstand in Vollbrand und wurde dabei komplett durch das Feuer zerstört. In circa 300 Metern Entfernung wurde ein weiterer Jägerstand in Brand gesetzt und dadurch stark beschädigt, teilt die Polizei mit.

Brandstiftung in den Gemeinden Ehekirchen, Burgheim und Oberhausen: Polizei sucht nach Zeugen

Zudem wurden im oben genannten Zeitraum in den Ortschaften St. Wolfgang und Leidling jeweils Mülltonnen angezündet. Dabei entstand zusätzlich zu den Mülltonnen, ein Schaden an den jeweiligen Straßenbelägen. Der Gesamtschaden der Brandlegungen beläuft sich laut Polizei auf einen vierstelligen Euro-Betrag.

In Leidling konnte in der Tatnacht ein verdächtiges Auto auf einer Kamera aufgenommen werden (siehe Foto). Ob dieses Auto im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Taten steht, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Neuburg bittet, jegliche Wahrnehmungen oder Feststellungen in der betreffenden Nacht direkt der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 mitzuteilen. (nr)

