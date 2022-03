Ehekirchen

vor 17 Min.

Ehekirchen: BRK wird Träger des neuen Waldkindergartens

So wie hier, kann es auch bald in Ehekirchen ausschauen, denn die Gemeinde plant, einen Waldkindergarten zu etablieren. Vor wenigen Wochen wurde ein Standort gefunden, nun gibt es auch einen Träger.

Plus Nach der Absage der Kirche ist mit dem Roten Kreuz nun ein Träger für den Waldkindergarten in Ehekirchen gefunden. Bis zum Start gibt es aber noch viel zu tun.

Von Katrin Kretzmann

Zwischen den beiden habe es „sofort gefunkt“, wie Ehekirchens Geschäftsleiter am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung sagte. Auch Bürgermeister Günter Gamisch (FW) war mehr als angetan davon, schließlich habe er „mehr Gutes gehört“, als erwartet. Der Grund für die lobenden Worte im Gremium: Ein Träger für den neuen Waldkindergarten in der Gemeinde ist gefunden. Der BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen wurde vom Gremium einstimmig auserkoren. Bis aber der Startschuss für die neue Einrichtung fallen kann, muss noch viel passieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen