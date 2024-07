Grund- und Mittelschule Ehekirchen verabschiedet Absolventen

Neun Jahre Schule liegen hinter den 26 Absolventen und Absolventinnen der Grund- und Mittelschule Ehekirchen. Mit einer kleinen Abschlussfeier in der Schulturnhalle und der Überreichung der Zeugnisse wurden die Neuntklässler nun offiziell entlassen. Neben den Familien und Freunden der Absolventen waren auch Lehrkräfte, Bürgermeister Günter Gamisch und Heinrich Seißler (Bürgermeister Königsmoos) der Einladung zur festlichen Verabschiedung gefolgt.

Rektor Lars Springwald bezeichnete das vergangene Jahr als „Tour de Mittelschulabschluss“, verglich es mit der Tour de France und fand viele Gemeinsamkeiten. „Die größte Etappe eurer Schulzeit ist geschafft. Die Ausdauerleistung begann schon in der Grundschule. Neben Bergen und Abfahrten gab es aber auch Stürze und Pausen. Eine Riesenleistung war es ebenfalls für euch, auch wenn die Ziele – Hauptschulabschluss oder Quali – unterschiedlich waren.“

19 Schüler und Schülerinnen schaffen in Ehekirchen den „Quali“

Glücklich waren sicher alle 26 Absolventen der Grund- und Mittelschule Ehekirchen. Denn alle bestanden den Hauptschulabschluss und 19 sogar den „Quali“. Das galt es gebührend zu feiern.

Bürgermeister Günter Gamisch gratulierte den Absolventen im Namen der Gemeinde zum gelungenen Abschluss. Er verglich die Schulzeit mit der Seefahrt: „Der sichere Hafen war euer Elternhaus, die Lehrer die Lotsen und die Mannschaft waren die Schüler. Es ist der Beginn einer neuen Zeit. Nehmt eure eigenen Wünsche ernst.“ Mit dem afrikanischen Sprichwort „Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich“, wünschte er den Absolventen viel Erfolg im weiteren Leben.

Zum allerletzten Mal trafen sich die Absolventinnen und Absolventen und ihre Wegbegleiter in der Schule, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen. Konrektorin und Klassenleiterin Brigitte Link erinnerte mittels Power-Point an die Abschlussfahrt nach Stuttgart, die neben dem Besuch des Mercedes-Benz-Museums, des Neckarstadions auch das Musical „Tarzan“ vorgesehen hatte.

Absolventen in Ehekirchen blicken auf Schulzeit zurück

Absolvent Benedikt Bauer blickte humorvoll auf die gemeinsame Schulzeit zurück. Er wusste einige Anekdoten der vergangenen neun Jahre. Gemeinsam mit Josephina Pagel bedankte er sich mit Rosen bei den motivierten und engagierten Lehrern. Ihrer Klassenleiterin Brigitte Link versicherten sie, „ohne sie hätten wir den Quali nicht geschafft“.

Zufrieden blickte Brigitte Link auf ihre Schützlinge, die nun ins Berufsleben starten oder weiterhin die Schulbank drücken. Sie riet ihnen „mit Begeisterung an neue Sachen heranzugehen“ und versicherte „ihr wart eine Klasse, an die ich mich gerne zurückerinnere“.

Geschenkgutschein für beste Absolventen der Grund- und Mittelschule Ehekirchen

Mit einem Zitat von Michelle Obama „bleibt neugierig und lasst eure Träume euren Weg bestimmen”, beendete Brigitte Link ihre Worte, um ihren ehemaligen Schülern die Zeugnisse zu überreichen

Besonders geehrt und mit einem Geschenkgutschein belohnt wurden die drei besten Absolventen der Abschlussklasse. Günter Gamisch gratulierte Kornél Mészáros (1,7), David Brening (1,7) und Julius Klingenbeck (1,9) zu ihren hervorragenden Ergebnissen. Den Abend beendete ein Sektempfang und ein von den Eltern vorbereitetes Büffet.