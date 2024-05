"Kritisch wie noch nie": So steht es um Ehekirchens finanzielle Lage

Plus Einstimmig segnet Ehekirchen einen 14 Millionen Euro schweren Haushalt ab. Doch das Zahlenwerk aufzustellen, war nicht einfach, denn um die Finanzsituation steht es schlecht.

Knapp 240 Seiten umfasst der Haushalt der Gemeinde Ehekirchen für das laufende Jahr. In der Sitzung am Dienstagabend landete das gut 14 Millionen Euro schwere Zahlenwerk auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Zwar gab es dafür den geschlossenen Segen vom Gremium, allerdings machte Bürgermeister Günter Gamisch (FW) noch mal deutlich, wie prekär es um die finanzielle Lage der Kommune steht.

"Unsere Finanzlage ist kritisch, wie noch nie", kommentierte Gamisch den Ehekirchener Etat für 2024. Es sei mehr als schwierig gewesen, diesen überhaupt aufzustellen. Die Kreisumlage, die auf 52,5 Prozent und damit für die Gemeinde von zwei auf 2,5 Millionen Euro gestiegen ist, die höheren Energie- und Personalkosten sowie die für die Abwasserbeseitigung, aber auch die Pflichtaufgaben "belasten unsere Finanzen sehr", klagte der Rathauschef. Alles andere als einfach sei auch die Aufstellung des Finanzplans von den Jahren 2025 bis 2027 gewesen. So hätte die Gemeinde zahlreiche Projekte zurückstellen müssen, da sie derzeit nicht in der Lage sei, die Kosten dafür zu stemmen – und das trifft vor allem Bauprojekte.