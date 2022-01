Moorschutz in Ehekirchen: Landwirte sollen mehr mitgenommen werden

Plus Nördlich von Hollenbach will der Donaumooszweckverband Maßnahmen zum Moorschutz durchführen. Im Zuge dessen soll der Wasserstand angehoben werden. Nicht jeder Gemeinderat war davon begeistert.

„Bitte kurz fassen“ – Das war das Motto der ersten Sitzung des Ehekirchener Gemeinderats im neuen Jahr. Insgesamt 14 Punkte auf der Tagesordnung und drei Stunden später war es geschafft, zumindest der öffentliche Teil. Längeren Gesprächsbedarf gab es im Gremium bei geplanten Moorschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet durch den Donaumooszweckverband sowie der Vorstellung des Landschaftspflegeverbands für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen.