Ehekirchen

vor 33 Min.

Neubürgerempfang: "Es lebt sich gut in Ehekirchen"

Plus Die Gemeinde empfängt wieder ihre neuen Bürgerinnen und Bürger. Bei einem kleinen Empfang stellt Bürgermeister Gamisch die Kommune vor.

Von Doris Bednarz Artikel anhören Shape

Nach zwei Jahren Corona-Pause durfte der Neubürgerempfang der Gemeinde Ehekirchen, der katholischen Pfarreiengemeinschaft und der evangelischen Kirchengemeinde heuer wieder stattfinden. „129 Geburten wurden seit 2020 in unserer Gemeinde gemeldet“, informierte Bürgermeister Günter Gamisch die zahlreich erschienenen neu zugezogenen Gemeindemitglieder und die Familien mit ihren Neugeborenen. Per Power-Point-Präsentation stellte Günter Gamisch die Gemeinde, die vielen Vereine und sozialen Einrichtungen vor, deren Vertreter am Schluss der Veranstaltung für Fragen zur Verfügung standen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen