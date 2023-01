Archaeopteryx-Fundstätte gehört nun zu den bedeutendsten Geotopen der Welt

Weil einst der Urvogel Archeopteryx dort gefunden wurde, hat der Naturpark Altmühltal nun eine besondere Auszeichnung bekommen. Was es damit auf sich hat.

Auf eine Stufe mit dem Grand Canyon und dem Zuckerhut hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber den Naturpark Altmühltal am Montag gestellt. Das Altmühltal sei im „geologischen Olymp“ angekommen, betonte der Gast aus München, der nach Eichstätt gekommen war, um die Fundstätte des Archaeopteryx offiziell als eines der 100 bedeutendsten Geotope der Welt auszuzeichnen. Ausgewählt wurde die Geo-Sehenswürdigkeit „Jurassic Solnhofen – Eichstätt Archaeopteryx serial site” von der International Union of Geological Sciences im Rahmen eines Programms, das unter der Schirmherrschaft der UNESCO steht.

Eine internationale Jury hatte dafür unter Bewerbungen aus aller Welt die 100 besten ausgewählt. Nur drei davon leigen in Deutschland– neben den Plattenkalken im Naturpark Altmühltal sind das die Fossilien der Grube Messel in Hessen und die rheinland-pfälzische Vulkaneifel. Der Eichstätter Landrat Alexander Anetsberger, der die Urkunde als erster Vorsitzender des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal entgegennahm, erklärte: „Die weltberühmten Plattenkalke, deren Fossilienfundstellen heute international ausgezeichnet werden, stellen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal unserer Tourismus-Region dar.“

Naturpark Altmühltal: Radtour führt an Fundstätten des Archeopteryx vorbei

Während die Wissenschaft bereits im 19. Jahrhundert die Besonderheit der regionalen Fossilienlagerstätten erkannte, arbeitet der Tourismusverband Naturpark Altmühltal seit gut 50 Jahren daran, diese auch einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Neben den Fossilien-Museen, dem Dinosaurier Museum Altmühltal und den Besuchersteinbrüchen trägt zukünftig, wie Anetsberger betonte, auch der neue Geo-Radweg Altmühltal dazu bei, die geologischen Attraktionen der Region bekannter zu machen. Die Route, die die wichtigsten erdgeschichtlichen Sehenswürdigkeiten im Naturpark-Gebiet verbindet, führt mit mehreren Tourvarianten von Nördlingen bis Kelheim.

Auch die Archaeopteryx-Fundstätten liegen an der Strecke. Näheres über die Besonderheiten dieser geologischen Fundstücke von Weltrang erfuhren die Gäste der Urkundenverleihung von Dr. Christina Ifrim, der Leiterin des Jura- Museums Eichstätt, das eines der seltenen Archaeopteryx-Exemplare beherbergt.

Das älteste jemals gefundene Exemplar des Urvogels erleben Besucher seit 2016 im Dinosaurier Museum Altmühltal aus nächster Nähe. In einem Pavillon werden die versteinerten Überreste des Tieres präsentiert. Der Urvogel war 2010 in einem Erlebnissteinbruch in Schamhaupten nahe Eichstätt von einem privaten Sammler in seiner Freizeit entdeckt worden. Der Archaeopteryx gilt als Übergangsform zwischen Reptilien und Vögeln und als Beweis für die Richtigkeit der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Der im Dinosaurier Museum ausgestellte Archaeopteryx ist vermutlich 153 Millionen Jahre alt. (AZ)

