Unbekannte bewerfen Häuser und Autos mit Eiern

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in Eichstätt und Eitensheim mehrere Häuser und Autos mit Eiern beworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bislang unbekannte Vandalen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Eichstätt und Eitensheim gewütet. In Eitensheim wurden laut Polizei im Bereich der Haydnstraße, Böhmfelder Weg und In der Goi mehrere Häuser und Fahrzeuge mit Eiern beworfen. In den meisten Fällen konnten die Verunreinigungen beseitigt werden. In einem Fall wurde In der Goi ein roter BMW Mini beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Eine identische Serie von Eierwürfen ereignete sich in der gleichen Nacht in der Westenstraße in Eichstätt. Auch dort wurden drei Häuser von Unbekannten mit Eiern beworfen. Sachschaden entstand dabei nicht. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)