Gegen Felswand geprallt: 87-Jähriger stirbt an den Folgen eines Unfalls

Eine Woche nach einem Unfall ist ein 87-Jähriger an den Folgen gestorben. Der Mann war bei Eichstätt frontal gegen eine Felswand gefahren.

An seinen schweren Verletzungen, die er sich bei einem Unfall zugezogen hatte, ist ein 87-Jähriger aus dem Kreis Eichstätt jetzt gestorben. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war am Sonntag, 7. April, mit seinem Auto von der Wegscheid kommend in Richtung Eichstätt unterwegs.

An der Abzweigung nach Wintershof fuhr er in einer scharfen Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, frontal gegen die Felswand. (AZ)