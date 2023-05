Eichstätt

vor 49 Min.

Mit dem Aus von Aurora verliert Eichstätt jegliche Industrie

Plus Mit dem Aurora Lichtwerk verschwindet ein Stück Eichstätter Wirtschaftsgeschichte. Was Oberbürgermeister und Landrat zu dieser Entwicklung sagen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Fast genau elf Jahre ist es her, da lud Osram Vertreter aus Politik, Kirche und Wirtschaft nach Eichstätt ein. Im Juli 2012 feierte der international tätige Leuchtmittelhersteller nämlich den 50. Geburtstag seines dortigen Werks. Seit acht Tagen ist nun klar, das Werk wird wohl seinen 61. Geburtstag nicht mehr erleben. Denn nachdem die Suche nach Investoren erfolglos verlaufen war, erfuhren die verbliebenen 180 Beschäftigten vergangene Woche vom endgültigen Aus der Leuchtmittelherstellung in Eichstätt. Dabei fing alles so strahlend an.

In den Wintermonaten zeigte der bekannte Lichtfinger aus Eichstätt senkrecht in den Himmel. Schon aus vielen Kilometern Entfernung sah man ihn und wusste, der Lichtstrahl führt in die Stadt im Altmühltal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen