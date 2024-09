Neuer Studiengang für Erwachsenenbildung an der KU

Fachkräfte in der Erwachsenenbildung kommt bei lebenslangem Lernen eine Schlüsselrolle zu. Deren Wissen und Handwerkszeug können sich Interessierte ab sofort im Aufbaustudiengang Erwachsenenbildung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) aneignen, teilt die KU mit.

Lebenslanges Lernen ist in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Baustein in der persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung von Menschen geworden. Darauf weist Anita Pachner hin, die seit 2019 die Professur für Lebenslanges Lernen an der KU innehat. Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts und ständigen Wandels der Arbeitswelt sei es unerlässlich, dass Menschen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten kontinuierlich erweitern. „Das sichert nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, sondern fördert auch die persönliche Entfaltung und soziale Teilhabe in unserer vielschichtigen Gesellschaft“, sagt Pachner. Neben der Digitalisierung verweist sie auf die Bereiche Integration und Inklusion sowie auf Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit, die weiter an Bedeutung gewinnen und neue Lehr-Lernformate erforderlich machen.

Der Aufbaustudiengang Erwachsenenbildung der KU, der zum Wintersemester 2024/25 startet, will Expertinnen und Experten ausbilden, damit diese Lernangebote konzeptionell entwickeln, gestalten und evaluieren können. „In einer Welt, in der Bildung zunehmend als lebenslanger Prozess verstanden wird, braucht es Fachkräfte, die verstehen, wie Erwachsene lernen, welche Hindernisse sie dabei überwinden müssen und wie man Bildungsangebote ansprechend und effektiv gestaltet“, erklärt Pachner. Außerhalb des Schulkontextes gebe es nicht nur bei den Lernenden, sondern auch bei den Lehrenden eine große Bandbreite. „In diesem Bereich sind häufig Personen tätig, die nicht ein klassisches Pädagogik-Studium absolviert haben, sondern sich ihre didaktischen Kompetenzen auf anderem Wege angeeignet haben“, so die Professorin. Der Aufbaustudiengang will das Feld der Erwachsenenbildung für eine breite Zielgruppe öffnen und zugleich zur Professionalisierung dieses Bildungsbereichs beitragen.

Der Studiengang an der KU in Eichstätt ist mit Familie und Beruf vereinbar

Erwachsenenbildung gab es als Weiterbildungsstudiengang schon seit mehreren Jahren an der KU. Das Programm wurde nun grundlegend überarbeitet. Als Vollzeitstudium ist es auf drei Semester angelegt, kann aber auch berufsbegleitend in Teilzeit absolviert werden und dauert dann in der Regel sechs Semester. Eine Verknüpfung von Präsenzlehrveranstaltungen mit E-Learning-Angeboten und hybriden Formaten soll ein flexibles und ortunabhängiges Studium ermöglichen, sodass das Aufbaustudium auch mit Familie oder Beruf vereinbar ist. Voraussetzungen für die Einschreibung sind ein bereits abgeschlossenes Studium sowie mindestens vier Monate Berufserfahrung, wobei diese auch bis zum Abschluss der Regelstudienzeit parallel zum Studium erworben werden kann.

Die Weiterqualifikation soll den Absolventen den Zugang zu vielfältigen Aufgaben- und Tätigkeitsbereichen in der Erwachsenen- und Weiterbildung eröffnen – sowohl in der Wirtschaft als auch bei Organisationen in staatlicher und nicht-staatlicher Trägerschaft, bei Verbänden, Gewerkschaften, freien Trägern oder im kirchlichen Bereich. In jedem Fall sieht Pachner in der Erwachsenenbildung einen wachsenden Bedarf: In unsicheren Zeiten, bedingt durch ökonomische, soziale oder ökologische Krisen, sind Reflexions- und Handlungsfähigkeit sowie Resilienz besonders wichtig.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.ku.de/studienangebot/erwachsenenbildung. Der Studiengang ist zulassungsfrei, eine Einschreibung ist bereits möglich. Abgesehen vom Semesterbeitrag für das Studierendenwerk fallen keine Studiengebühren an. (AZ)