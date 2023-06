Unbekannter wirft Glasfenster des Eichstätter Doms ein

In Eichstätt wurde ein mehr als 100 Jahre altes Fenster des Doms eingeworfen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Am Hauptschiff des Eichstätter Doms hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Glasfenster eingeworfen. Es befindet sich auf Höhe der Bischofsgrablege nahe der Tourist-Information an der Nordseite des Doms. Das Fenster ist über hundert Jahre alt und ging vollständig zu Bruch, berichtet die Polizei.

Domfenster wurde gerade erst instandgesetzt

Dompfarrer Josef Blomenhofer und Claudia Grund, Leiterin des Diözesanmuseums, hatten den Schaden am Morgen entdeckt, teilt die Pressestelle des bischöflichen Ordinariats mit. Domkapitular Reinhard Kürzinger, der als sogenannter "Summos Custos" die Aufgaben des Hausherrn am Dom wahrnimmt, hat Anzeige bei der Polizei erstattet. „Es ist sehr ärgerlich, weil das wertvolle Fenster im Rahmen der Domsanierung gerade erst instandgesetzt wurde“, sagt Kürzinger.

Gegen den Täter wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichstätt zu wenden unter Telefon 08421-97700. (AZ)