Alex Breton schießt den ERC Ingolstadt in der Verlängerung zum Sieg

Der ERC Ingolstadt hat auch das sechste Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison der Deutschen Eishockey-Liga erfolgreich gestaltet. Am Montag gewannen die Panther in Tschechien bei Mountfield HK mit 3:2 nach Verlängerung.

Trainer Mark French setzte im Tor auf Devin Williams. Nicht mit dabei waren Luca Hauf, Johannes Krauß, Daniel Pietta und Mat Bodie. Die Tschechen, für die die Partie die Generalprobe für den Ligastart war, kamen schwungvoll aus der Kabine und in Überzahl - ERC-Kapitän Fabio Wagner saß auf der Strafbank - zu ersten Chancen. Doch Williams war gegen Ryan Dmowski zur Stelle (8.). Die Ingolstädter fanden offensiv zunächst kaum statt, steigerten sich aber ab der zehnten Minute und kamen in Unterzahl zu einer Großchance. Noah Dunham war durch, brachte den Puck aber nicht an Goalie Stanislav Skorvanek vorbei (16.). Besser machten es die Panther wenig später. Leon Hüttl spielte hinter dem eigenen Tor einen langen Pass auf Kenny Agostino, der allein vor dem Gehäuse den Torhüter zum 0:1 tunnelte (18.).

ERC Ingolstadt kassiert zweimal den Ausgleich

Die Führung hielt im Mittelabschnitt nicht lange. Nach einem Bully zog Ales Jergl ab und ließ Williams keine Abwehrmöglichkeit - 1:1 (25.). In Überzahl bot sich dem ERC im Anschluss die Möglichkeit, zurückzuschlagen. Riley Sheen traf das Gestänge (27.), Wojciech Stachowiak ließ ebenfalls eine Gelegenheit liegen (28.). In einem Spiel mit einigen Strafzeiten auf beiden Seiten traf der ERC zum 1:2 (38.). Eine Sekunde vor Ablauf des Powerplays bediente Charles Bertrand Daniel Schmölz, der die Scheibe über die Linie drückte (38.). Dann musste Stachowiak vom Eis, Mountfield nutzte das Überzahlspiel zum Ausgleich durch David Stastny (39.).

ERC Ingolstadt testet am Sonntag gegen Nürnberg

Nachdem der ERC gut ins Schlussdrittel gestartet war, verflachte die Partie etwas. Chancen waren Mangelware. Tore fielen keine mehr, die Partie musste in der Verlängerung entschieden werden. Dort war noch keine Minute gespielt, als die Panther zuschlugen. Alex Breton war nach einem Bauerntrick erfolgreich und traf zum Sieg (61.). Das nächste und letzte Testspiel bestreiten die Ingolstädter am Sonntag (14 Uhr) in der heimischen Saturn-Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers.