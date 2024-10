Alarm im Südpark: Flucht der Diebe endet vor der Tür

Die Polizei in Neuburg konnte am Mittwoch einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen. Zwei Männer aus Ungarn im Alter von 26 und 37 Jahren versuchten, nach einem Diebstahl in mehreren Geschäften am Südpark zu flüchten. Doch die Flucht endete abrupt, als sie nach dem Auslösen des Alarms zwei zivilen Polizeibeamten in die Arme liefen.

Schnelle Festnahme in Neuburg: Ungarische Diebe gestellt

Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden umgehend festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Diebesgut im Wert von etwa 127 Euro, das die Männer in ihrer Kleidung und in Taschen versteckt hatten. Doch das war nicht alles: Im Auto der beiden entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut aus den umliegenden Geschäften. Diese Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt und müssen nun den Geschäften zugeordnet werden.

Besonders brisant: Der 37-Jährige wurde bereits per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Er wird im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt. Sein jüngerer Komplize durfte nach Feststellung seiner Personalien wieder gehen. (AZ)