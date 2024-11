Das Chamäleon am Tenorsaxofon: Ernie Watts im Birdland

Doch, der Mann hat was! Eine Aura guter Laune, einen feinen Sinn für Humor. Und einen Ton, der vieles beinhaltet: die Großen seines Instruments wie Lester Young, Stan Getz, Sonny Rollins und vor allem John Coltrane. Ernie Wattsʼ Vielseitigkeit, die ihn in den vergangenen 50 Jahren zu einem der begehrtesten Saxofonisten des Planeten aufsteigen ließ, seine variantenreiche Tonsprache, die Soundtracks wie „Die Farbe Lila“, „Ghostbusters“ oder „Tootsie“ veredelte und seine Anpassungsfähigkeit, die die Rolling Stones, Paul McCartney und Franz Zappa in den Jazzhimmel hob und mehrere Grammys einbrachte – all dies verleiht ihm den Rang eines musizierenden Chamäleons.

Ernie Watts begeistert im Birdland mit charismatischem Saxofon-Zauber

Der 79 Jahre alte, topfitte amerikanische Tenorsaxofonist verfügt über einen eigenwilligen Alleskönner-Ton. Nicht zu verwechseln mit einem Allerweltston. Bei seinem Wiedersehen nach 13 Jahren im proppenvollen Birdland weiß er genau, was geht, was er besser bleiben lässt und welcher Ansatz zu welchem Stück passt, um damit die optimale Wirkung zu erzielen. Natürlich ist das Ganze auch Show, aber eine richtig gute! Kein routiniertes Abreißen eines zigfach erprobten Programms, sondern authentischer Spaß auf der Bühne, der sich nach wenigen Takten auf das Publikum überträgt.

Natürlich geht es auch um die Auswahl der richtigen Themen, mit denen man die Leute „fangen“ kann, um wenige Nuancen, Noten, Abstufungen in den Höhen, mit denen Watts durch sein Mundstück singt. Er balanciert auf diesem schmalen Grat zwischen hoher Kunst, plumpem Kitsch und nervtötendem Geklingel, ohne ihn zu einer Sekunde zu verlassen. Jedes Stück ein anderer Ansatz, ein vermeintlich in die Irre führendes Intro. „I Mean You“ rumpelt bei ihm nicht wie im Original bei Meister Monk, sondern schiebt mächtig nach vorne. Das melancholische „Con Alma“ von Ex-Partner Dizzy Gillespie eröffnet mit einem modalen Ausritt, dass man ein nachfolgendes Freejazz-Inferno befürchten könnte, bis das flatternde Saxofon von der hin und her rutschenden Skalenwippe langsam in bekannte, harmonische Gefilde hinübergleitet. Ganz zu schweigen von dem entrückten „Dany Boy“, dem Prototyp einer Ballade. In Sicherheit sollte sich bei diesem Ernie Watts keiner wiegen…

Ernie Watts im Birdland Neuburg: Perfektes Trio zaubert magische Momente

Seine besten Momente hat das Konzert, wenn der Chef mit dem flinken, wuseligen Drummer Heinrich Köbberling und dem stets unterschätzten, beseelten Bassisten Rudi Engel als fast perfekt aufeinander abgestimmtes Saxofontrio auftrumpft. Keine leichte Aufgabe für den lyrisch agierenden Pianisten Christoph Sänger, weil man sich an dessen Stelle manchmal einen eckigeren, kantigeren Tastendrücker gewünscht hätte. Denn Ernie Watts mag an diesem Tag partout keinen Wohlklang, sondern geht ganz bewusst ins Adrenalin. Attacke! In seiner brandneuen Komposition „Angelʼs Flight“ zerrt er den kollektiven Vogel immer wieder in jene Bereiche, in denen die Luft knapp wird – aber nicht bei ihm, dem ewig Jugendlichen mit der Pferdelunge.

Icon Vergrößern Tenorsaxofonist Ernie Watts präsentiert im Neuburger Birdland auch seine neue Komposition „Angel‘s Flight“. Foto: Thomas Eder Icon Schließen Schließen Tenorsaxofonist Ernie Watts präsentiert im Neuburger Birdland auch seine neue Komposition „Angel‘s Flight“. Foto: Thomas Eder

Die beste Nummer folgt, heftig von den Fans erklatscht, als Zugabe: Ein rattenscharfes „Killer Joe“. Mit seiner wohlformulierten Ansage gerät das lässige Groove-Monster zu einer würdevollen und extrem kraftvoll vibrierenden Hommage auf zwei erst in den vergangenen Tagen verstorbene Ikonen des „alten“ Jazz, nämlich Komponist Benny Golson und Arrangeur Quincy Jones. Nun darf Ernie, der Wandelbare, ihre Fackel weiterttagen und so vital und unternehmungslustig klingen, als habe er die Kraft und Power beider Giganten absorbiert. Schon allein das ist eine Kunst für sich.