Der FC Ingolstadt will gegen Osnabrück seine Serie ausbauen

Für den FC Ingolstadt kam die Länderspielpause zur Unzeit. Seit sieben Spielen sind die Schanzer in der 3. Liga ungeschlagen, haben sich auf den achten Platz vorgearbeitet. Zuletzt gelang ein souveräner 4:0-Sieg bei Hannover 96 II.

„Die Serie ist sehr schön, unserer Meinung nach entwickeln und verbessern wir uns“, sagt Sabrina Wittmann. Dennoch gebe es sowohl mit als auch gegen Ball noch viel Nachholbedarf. „Der Prozess muss weitergehen, was schwierig ist, wenn immer wieder Jungs wegbrechen.“ Neben den Langzeitverletzten Moritz Seiffert, Ryan Malone, Maximilian Dittgen und Mattis Hoppe fallen nun auch noch Max Besuschkow und Yannick Deichmann aus. Pascal Testroet und Tim Heike befinden sich zwar im Aufbautraining, sind für das Spiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (16.30 Uhr) noch keine Option. Bis zu neun Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum füllen den Kader derzeit im Training auf. „Ich bin froh, so einen Unterbau zu haben“, sagt Wittmann, die selbst jahrelang im Nachwuchsbereich gearbeitet hat. In Hannover kamen etwa Elias Decker (18) und Berkay Öztürk (19) zu ihrem Profidebüt. „Wichtig ist“, meint die Trainerin, „das Aufgebot mit den jungen Spielern nicht nur aufzufüllen, sondern Spielzeit zu generieren.“ Ansonsten könnten Spielpraxis in der U21 oder U19 bedeutsamer sein. „Wir denken nicht an Morgen, sondern an Übermorgen“, so Wittmann.

FC Ingolstadt empfängt VfL Osnabrück

Immerhin kehrt gegen Osnabrück David Kopacz zurück. Der Mittelfeldspieler ist wieder fit, trainierte die gesamte Woche mit. Im Gegensatz zum FCI läuft es beim Zweitligaabsteiger derzeit nicht nach Plan. Die Niedersachsen haben bereits den Trainer gewechselt, für Uwe Koschina kam Pit Reimers. Doch auch mit dem neuen Mann an der Seitenlinie lief es nicht wie gewünscht. Osnabrück wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg und ist Schlusslicht. „Wir werden uns von der Tabellensituation nicht blenden lassen“, meint Wittmann. „Es kommt ein Absteiger aus der 2. Liga, den wir dementsprechend ernst nehmen.“

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt M. Funk - Costly, Ml. Cvjetinovic, Keidel - Si. Lorenz - Fröde, Plath - Kanuric, Kopacz - Grönning, Borkowski

VfL Osnabrück Jonsson - Ajdini, Karademir, Beermann, Wiemann - Amoako, Gnaase - Niehoff, Kehl, Simakala - Engelhardt