Großeinsatz: In Ringsee brennt ein Einfamilienhaus

Um kurz vor 11 Uhr ist am Donnerstag im Ingolstädter Stadtteil Ringsee ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gestalten sich die Löscharbeiten an dem Einfamilienhaus an der Klein-Salvator-Straße recht schwierig, da immer wieder Flammen aus dem Dachstuhl lodern.

Bei dem Feuer in Ingolstadt wurden zwei Personen leicht verletzt

Nach Auskunft der Feuerwehr wurden zwei Personen leicht verletzt, insgesamt sind 80 Löschkräfte aus Ingolstadt und dem Kreis Pfaffenhofen im Einsatz. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, die Kripo ermittelt.