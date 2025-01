Scheune brennt: Vermutlich war es Brandstiftung

In Burgheim hat am Donnerstagnachmittag die Scheune der Oggermühle gebrannt. Gegen 15.50 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, Nachbarn hatten Rauch aufsteigen sehen.

Zur Stunde laufen die Löscharbeiten, es sind zahlreiche Feuerwehren, unter anderem aus Neuburg und Rain am Lech, vor Ort. Das Haupthaus ist unbeschadet, außerdem wurden keine Personen verletzt. Das Anwesen war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt.

Icon Vergrößern Zahlreiche Feuerwehren aus der gesamten Region waren zur Oggermühle ausgerückt. Dort hat es in einer Scheune gebrannt. Foto: privat Icon Schließen Schließen Zahlreiche Feuerwehren aus der gesamten Region waren zur Oggermühle ausgerückt. Dort hat es in einer Scheune gebrannt. Foto: privat

Feuerwehreinsatz in Burgheim: Scheune der Oggermühle brennt

Weil in der Scheune keine Geräte standen, die einen Kurzschluss hätten verursachen können, halten Einsatzkräfte vor Ort eine Brandstiftung für naheliegend. Die Polizei wollte das offiziell noch nicht bestätigen. Die Scheune, in der ein Traktor, mehrere Anhänger sowie ein historischer Pferdeschlitten standen, sei so schwer beschädigt, dass sie wohl abgerissen werden muss. Der Schaden liegt ersten Einschätzungen zufolge bei einem höheren fünfstelligen Betrag. (clst, rilu)