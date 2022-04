Diese Fest finden 2022 in Ingolstadt statt

Nach zwei Jahren Corona-Pause darf 2022 wieder gefeiert werden. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das 550-Jahr-Jubiläum der Universität. Was sonst noch geboten ist.

Mit dem „Fest zum Reinen Bier“ an diesem Wochenende beginnt in Ingolstadt die Zeit der Feste und Märkte. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause können die Veranstaltungen heuer wieder stattfinden. Ein Überblick, was 2022 in Ingolstadt geplant ist:

Fest zum Reinen Bier (22. bis 24. April): Erstmalig am Paradeplatz und Schlosshof erinnert die Stadt Ingolstadt mit dem „Fest zum Reinen Bier“ an die Verkündung des Reinheitsgebotes am 23. April 1516. Damals erließen die gemeinsam herrschenden Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. in Ingolstadt ein Gesetz, das Gerste, Hopfen und Wasser als einzig zulässige Zutaten für die Bierherstellung festlegte.

Pfingstvolksfest (3. bis 12. Juni 2022): Zweimal im Jahr gibt es in Ingolstadt ein Volksfest, im Frühling und im Herbst. Dann stehen in der Dreizehnerstraße Fahrgeschäfte für Groß und Klein. Das Angebot reicht von Achterbahnen bis zum Kinderkarussell. Auch beim Essen ist für jeden etwas dabei – egal, ob man gerade Appetit auf Süßes oder Herzhaftes hat.

Afrikafest (24./25. Juni): Kunsthandwerk aus vielen Teilen Afrikas lädt beim Afrikafest zum Staunen ein, afrikanisches Essen und Fingerfood bringen das kulinarische Afrika näher. Begleitend dazu sind den ganzen Tag über afrikanische Musik und Liveshows zu hören und zu sehen.

Fest der Kulturen (22/23. Juli): Im Klenzepark (nahe der Donaubühne) findet das Fest der Kulturen statt. Hier treffen sich die Kulturvereine ausländischer Herkunft. Sie präsentieren ein vielfältiges Programm, kulinarische Spezialitäten und Informationen.

Ingolstädter Stadtfest (8. bis 10. Juli): Im Jahr 1472 gründete der Landshuter Herzog Ludwig der Reiche die Hohe Schule zu Ingolstadt als erste Landesuniversität Bayerns. Im Rahmen des Jubiläums 550 Jahre Hohe Schule verschmelzen das Bürgerfest und das Herzogfest zum Stadtfest. Geplant ist ein vielfältiges Programm in der Ingolstädter Innenstadt – auch mit historischen Elementen.

Kulturig (9. bis 11. September): Im Bauerngerätemuseum Hundszell können Besucher bayerisches Brauchtum und die Tradition der Heimatvertriebenen erleben: bei Musik und Tanz, Lesungen, Kinderprogramm sowie Handwerks- und Handarbeitskunst. Stärken kann man sich im Biergarten. Außerdem gibt es Informations- und Verkaufsstände zu den Themen bayrische Sprache, Dialekte und Brauchtum.

Herbstfest (23. September bis 3. Oktober): Im Herbst findet das zweite Volksfest in Ingolstadt statt. Auch dann ist unterhaltungsmäßig und kulinarisch viel geboten.

Herbstfest (23. September bis 3. Oktober): Im Herbst findet das zweite Volksfest in Ingolstadt statt. Auch dann ist unterhaltungsmäßig und kulinarisch viel geboten.

Christkindlmarkt (23. November bis 23. Dezember): Auf dem Ingolstädter Christkindlmarkt wird es wieder herrlich duften nach gebrannten Mandeln, Glühwein und Feuerwurst. Natürlich gibt es auch noch andere kulinarische Spezialitäten wie Crêpe, Schupfnudeln, Honigmet, Feuerzangenbowle und vieles mehr. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, findet beispielsweise Feinkost, Wollstricksachen, Holzuhren und Dekoartikel.

Ausblick: 2023 plant die Stadt Ingolstadt laut Homepage des Kulturamts wieder ein Bürgerfest mit Bands, Performancekünstlern und anderen Darbietungen. 2024 soll das ZAM-Fest wieder stattfinden mit Foodtrucks, Bands aus der Region, Straßenkünstlern und Walking Acts, vom Kreuztor bis zum Paradeplatz.

