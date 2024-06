Fußball

vor 55 Min.

0:6 gegen die "kleinen" Löwen: Wichtige Aufschlüsse für den neuen Ehekirchener Coach

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen verliert am Sonntag sein erstes Testspiel gegen den TSV 1860 München II mit 0:6. Was Trainer Benjamin Flicker nach dem Schlusspfiff sagt.

Von Dirk Sing

Wenn Trainer in der Sommerpause eine neue Mannschaft übernehmen, ist in der Regel das erste Vorbereitungsspiel ein wichtiger Indikator. Auch wenn bereits die eine oder andere gemeinsame Übungseinheit absolviert ist, verschafft ein Einsatz unter Wettkampf-Bedingungen weitere wichtige Informationen über den gesamten Kader.

Diesbezüglich bildet auch Benjamin Flicker keine Ausnahme. In drei Trainings konnte der neue Chefcoach des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen seine neuen Schützlinge bislang unter die Lupe nehmen, ehe schließlich am Sonntagnachmittag erstmals eine Testpartie auf dem Programm stand. Der Gegner war indes kein Geringerer als die U21 des TSV 1860 München, die in der Bayernliga auf Punkte- und Torejagd geht. „Zum einen hätten wir die Löwen zu einem späteren Zeitpunkt nicht bekommen. Zum anderen ist es aber gleich eine gute Gelegenheit zu sehen, wie die Jungs unter Druck und Stress reagieren“, sagt Flicker.

