Frauen belästigt: Asylbewerber wurden verlegt

Nach dem Vorfall in Peutenhausen kamen die beiden Männer in eine Unterkunft in einem anderen Landkreis.

Die beiden Asylbewerber, die Mitte Dezember in Peutenhausen zwei Seniorinnen bedrängt und belästigt hatten, haben nach Angaben von Landrat Peter von der Grün den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verlassen. Die Regierung von Oberbayern hat unmittelbar nach dem Vorfall die Verlegung in eine andere Unterkunft in die Wege geleitet. Wie berichtet, hatten zwei 18- und 29-jährige Männer aus Afghanistan am Abend des 15. Dezember eine 76-jährige und eine 63-jährige Frau aus dem Gemeindebereich Gachenbach angesprochen und bedrängt. Dabei kam es nach Polizeiangaben auch zu unsittlichen Berührungen gegen den Willen der beiden Frauen. Die beiden Männer, die in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnten, waren zur Tatzeit erheblich alkoholisiert und wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. (clst)

