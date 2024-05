Junge Autofahrerin nach Unfall mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

In der Nähe von Gachenbach ist am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall passiert. Eine 23-Jährige musste mit dem Heli ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 23-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe Gachenbach mittelschwer verletzt worden. Sie musste mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.

Die junge Frau stammt laut Polizei Schrobenhausen aus dem östlichen Landkreisgebiet. Sie fuhr in Weilach die Siedlungsstraße entlang und wollte an der Einmündung des Lebmeierweges geradeaus weiter in die Schäfflerstraße fahren. Dabei übersah sie eine aus dem Lebmeierweg einfahrende 46-jährige Citroen-Fahrerin aus München und es kam zum Zusammenstoß.

Unfall bei Gachenbach: Junge Frau wird verletzt

Die junge BMW-Fahrerin hätte an der Einmündung die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ beachten müssen. Am BMW wurde die gesamte rechte Seite eingedrückt, der Citroën im Frontbereich stark beschädigt. Der Schaden dürfte bei 25.000 Euro liegen, schätzt die Polizei Schrobenhausen.

Zur ärztlichen Versorgung der mittelschwer verletzten Münchnerin landete der Rettungshubschrauber und übernahm dann auch den Transport in ein Krankenhaus. Es wird ein Verfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung und der tangierten Ordnungswidrigkeiten gemäß der Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)

