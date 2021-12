Busfahrerin verwechselt Gas und Bremse: 45.000 Euro Schaden

Eine Busfahrerin hat in Geisenfeld Gas und Bremse verwechselt und damit einen Schaden von rund 45.000 Euro verursacht.

Nach einem Halt in der Nöttinger Straße in Geisenfeld wollte eine 47-jährige Busfahrerin aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen mit ihrem Linienbus am Sonntag um 9.35 Uhr die Fahrt fortsetzen.

Unfall in Geisenfeld: Busfahrerin verwechselt Gas und Bremse

Beim Anfahren verwechselte sie laut Polizei allerdings das Gas- mit dem Bremspedal und der Bus fuhr über den Bordstein an der Haltestelle, streifte das Haltestellenschild und fuhr eine Straßenlaterne um. Insgesamt dürfte der Schaden bei 45.000 Euro liegen. (nr)