Schüler wirft Ball im Sportunterricht viel zu weit und beschädigt Auto

An einer Schule in Geisenfeld kam es zu einer besonderen Art von Sachbeschädigung. Ein Zwölfjähriger hatte wohl zu viel Kraft im Arm.

Die Schulleitung einer Schule in Geisenfeld meldete am Mittwoch gegen 11.30 Uhr der Polizei, dass im Sportunterricht ein Auto beschädigt worden sei. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt so dar, dass ein zwölfjähriger Junge beim Weitwurf, den Ball so weit geworfen hat, dass der Ball das Dach eines Autos am danebenliegenden Parkplatz traf. Das Auto wurde leicht beschädigt. Ob der Junge die Note 1 für seine herausragende Leistung erhalten hat, wurde nicht übermittelt, berichtet die Polizei mit einem Augenzwinkern. (AZ)

