Kripo Ingolstadt nimmt mutmaßlichen Geldfälscher fest

In den Sommermonaten sind in Süddeutschland immer wieder gefälschte 200-Euro-Banknoten aufgetaucht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ingolstadt haben ermittelt und kamen einem 35-Jährigen aus Bulgarien auf die Spur. Dieser steht in Verdacht, das Falschgeld bewusst in Umlauf gebracht zu haben. Der Tatverdächtige konnte nun festgenommen werden.

Festnahme in Ingolstadt: 35-jähriger Bulgare unter Geldfälschungsverdacht

Im Juni 2024 haben erstmals Drogerien und Discounter-Märkte der Polizei gemeldet, dass bei ihnen falsche Geldscheine angenommen worden seien. Zunächst stellten die Ermittler der Kripo die Region Ingolstadt als Schwerpunkt fest, später tauchten auch im Allgäu und in Baden-Württemberg Falschnoten auf. Diese ließen einen Zusammenhang mit den Fällen aus dem Norden Oberbayerns erkennen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können der Serie rund 350 Fälle von Bezahlung mit Falschgeld zugeordnet werden.

Beamte des Kommissariats für Schwerpunktkriminalität der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt haben akribisch Videomaterial ausgewertet und sind schließlich auf einen 35-jährigen Mann aus Bulgarien gestoßen. Er steht in Verdacht der gewerbsmäßigen Geldfälschung und soll für etliche Falschgeld-Bezahlungen verantwortlich sein.

Mitte September konnte der Mann von Einsatzkräften der Polizei Dresden und der Kriminalpolizei Ingolstadt, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt, im sächsischen Pirna festgenommen werden. Der 35-Jährige wurde am 12. September einem Haftrichter am Amtsgericht Ingolstadt vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der daraufhin in eine Haftanstalt überstellt wurde.

Kripo Ingolstadt nimmt Geldfälscher fest: Hat er auch in Sachsen Falschgeld verbreitet?

In der Folge wurde auch das Auto des Tatverdächtigen genauer untersucht. Durch den Einsatz eines Banknotenspürhundes der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Ingolstadt fanden die Ermittler zusätzlich rund 100 gefälschte Banknoten, die im Inneren des Fahrzeugs versteckt waren.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und der Kriminalpolizei Ingolstadt, die in enger Zusammenarbeit mit dem für Falschgelddelikte zuständigen Sachgebiet des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) geführt werden, dauern an. Unter anderem wird ein möglicher Zusammenhang mit dem Auftauchen von gefälschten 200-Euro-Banknoten in Sachsen und Sachsen-Anhalt geprüft. (AZ)