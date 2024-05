Angekommen in der Zukunft: Neuburg hat jetzt einen Robo-Barista

Überkandidelte Kaffee-Mischgetränke haben gerade Konjunktur. In Neuburg mischt jetzt neuerdings ein Roboter die neusten Koffein-Trends zusammen.

Einfach nur ein Haferl Kaffee? Darf's nicht lieber ein "Flat White" sein, oder gleich ein "Caramel Pumpkin spiced Latte" ? Natürlich in vegan und zusammengemischt von einem wild tanzenden Roboterarm in einer Glasbox? In der Neuburger Edeka-Filiale im Schwalbanger gibt es seit Kurzem genau das: Ein robotischer Barista, der tanzen, winken und Kaffee kochen kann, begleitet von hippen House-Beats - worauf die Kids heutzutage halt so stehen.

Kaffee, Roboter und House-Musik im Edeka in Neuburg

Fans neumodischer Mischgetränke, elektronischer Musik und Anglizismen kommen in Neuburg neuerdings voll auf ihre Kosten. Dank des "Swiss Robo Barista" hat endlich die Moderne Einzug in die Renaissance-Stadt gehalten - daran kann beim Anblick des Roboterarms, der wie R2D2 vor sich hin piepst, während er einen "Purple Lamborghini" mischt, kein Zweifel mehr bestehen. Auch der neidvolle Blick eines vorbeilaufenden Soldaten der Neuburger Luftwaffe, dem bei so viel funktionstüchtiger moderner Technik fast die Augen ausfallen, bestätigt, was sich insgeheim alle denken, die an der überdimensionierten Kaffeemaschine vorbeigehen: Neuburg ist endgültig in der Zukunft angekommen! Wer will, kann darauf gleich anstoßen, mit einem "Green Punch" oder einem "Pineapple Sunrise" zum Beispiel. Denn nicht nur Kaffee, sondern auch alkoholfreie "Mocktails" (ein enorm witziges Wortspiel aus dem Englischen: to mock, zu Deutsch: verspotten) kann der mechanische Kollege zusammenmischen.

Wer nun immer noch Zweifel daran hegt, ob die Welt, insbesondere Neuburg, so einen hypermodernen Kaffee-Vollautomaten wirklich gebraucht hat, dem seien die Worte des hauptberuflichen Weltverbesserers Elon Musk in Erinnerung gerufen: "Manche Menschen mögen keine Veränderungen, aber man muss sie annehmen, wenn die Alternative eine Katastrophe ist." Und was bitte ist katastrophaler, als lauwarmer Filterkaffee aus irgendeinem altertümlichen Gefäß namens "Haferl"? Wer darauf keine Antwort hat, dem sei der Flat White vom Robo-Barista wärmstens ans Herz gelegt.