Johann und Regina Dittenhauser aus Grasheim feiern Goldene Hochzeit

Plus Johann und Regina Dittenhauser aus Grasheim sind seit 50 Jahren verheiratet. Was das Rezept der beiden für eine lange Ehe ist und welches Reiseziel als Nächstes ansteht.

Von Andrea Hammerl

Jung gefreit, nie gereut – in dieser Variante passt der alte Spruch für Johann Dittenhauser senior und Ehefrau Regina, eine geborene Heinzlmeier, die an Fronleichnam Goldene Hochzeit feierten. Das Paar aus Grasheim blickt auf 50 gemeinsame Jahre zurück, die reich an Arbeit sowie interessanten Fernreisen waren – offenbar eine gut balancierte Mischung. Denn die Jubilare strahlen Glück und Zufriedenheit aus. „Freilich würde ich ihn nochmal heiraten“, versichert sie.

Kennengelernt hat sich das Paar „auf der Straße“, wie die beiden lachend erzählen. In Hohenwart war das, wo die Jubelbraut aufgewachsen war. Sie war mit einer Freundin unterwegs, er mit einem Nachbarn. Wie er nach Hohenwart kam? „Mit dem Auto“, antwortet er trocken und sie lacht verschmitzt. Am Klosterberg waren zwei Mädels unterwegs, da hielten die Burschen das Auto an und sprachen die beiden an. Süße 17 Jahre alt war sie, er 19. Im Tanzlokal St. Kastl bei Langenbruck kamen sie sich näher, ein gutes Jahr später wurde geheiratet, am 8. Juni 1973, und zwar in Berg im Gau. Denn die Schrobenhausener Straße, die heute komplett zu Grasheim gehört, war damals geteilt, die letzten Anwesen gehörten der Flur nach zum Nachbarort.

