Wie eine blinde Wirtin aus Grasheim ein Gasthaus führt

Plus Angela Dittenhauser ist fast blind - und führt seit Jahrzehnten das Gasthaus Karmann in Grasheim. Mit eisernem Willen und Geschick meistert sie den Alltag zwischen Küche und Gastraum.

Versiert schneidet Angela Dittenhauser akkurate Scheiben vom Braten herunter, berät Gäste am Büfett, gießt die passende Soße über das Fleisch und begrüßt neu ankommende Stammgäste fröhlich mit Namen. Wer nicht weiß, dass die Wirtin des Gasthauses Karmann in Grasheim nahezu blind ist, dem würde es nicht auffallen. „Blind sein, heißt nicht, dass man gar nichts sieht“, sagt die 55-Jährige, die auf eine erneute Hornhauttransplantation wartet – ihre insgesamt 14. Augenoperation.

Zielsicher bewegt sie sich zwischen den Tischreihen im Saal und serviert sogar Getränke. „Aber nur das erste“, verrät sie lächelnd, „da kann nichts passieren, weil ja noch nichts auf dem Tisch steht“. Bekannte erkennt sie an der Stimme und wenn sie im Saal gebraucht wird, sagen Mitarbeiter oder Ehemann Hans ihr, wo die Personen sitzen, die sie sprechen wollen. Ihr ausgezeichnetes Gedächtnis kompensiert die fehlende Sehkraft. „Ich musste mir schon immer alles merken, ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant“, sagt sie.