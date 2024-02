Großeinsatz in Wengen: Einfamilienhaus steht in Flammen

Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen brennt es in Burgheim. Dieses Mal trifft es ein Haus besonders schwer. Über 100 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Großalarm im Burgheimer Ortsteil Wengen: Donnerstagfrüh ist in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen - und zwar ein gewaltiges. Insgesamt 118 Feuerwehrleute aus zwölf Wehren waren gerufen worden, um den Brand zu löschen. „Das war mit Abstand der größte Einsatz meiner Amtszeit“, resümierte Julia Wimmer, die Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr Wengen-Eschling, die Kraftanstrengungen des Tages.

Es ist 8.15 Uhr, als in Burgheim und weit darüber hinaus die Sirenen heulen. Am Schulweg in Wengen hatte ein Einfamilienhaus Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr entstand es in einem Anbau und griff dann auf den Dachstuhl über. Nach ersten Erkenntnissen war offenbar ein defektes elektrisches Gerät Ursache für den Brand. Die Feuerwehren löschten den Brand von außen mit einer Drehleiter und von innen mit Atemschutzträgern. Ein Feuerwehrmann klagte bei der Brandbekämpfung über Unwohlsein und wurde medizinisch behandelt. Wie Dekan Pfarrer Werner Dippel unserer Zeitung sagte, kollabierte er wohl aufgrund der starken Rauchentwicklung.

Brand in Wengen: Feuerwehr kann Teil des Hauses retten

Trotz des enormen Schadens - die Polizei schätzt ihn im siebenstelligen Bereich - konnten die Wehrleute noch einen Teil des Hauses retten. Diesen Teil des Daches dichtete das THW noch am Donnerstag ab. Als der Brand ausbrach, war niemand im Haus, die Eigentümer waren bereits an ihrem Arbeitsplatz. Sie werden jetzt vorübergehend in ihrer Ferienwohnung in Wengen wohnen.

Um 14.30 Uhr meldete Julia Wimmer „Feuer aus!“ Der Einsatz für die Feuerwehrleute war um diese Uhrzeit allerdings noch nicht beendet. Sie hielten Brandwache bis zum nächsten Morgen um 4 Uhr. Derweil hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen und erste Untersuchungen durchgeführt.

Drei Brandeinsätze für die Feuerwehr Burgheim innerhalb von zwei Wochen

Es ist der mittlerweile dritte Brand in der Marktgemeinde Burgheim innerhalb von zwei Wochen. Zuerst brannte im Wohnhaus eines Burgheimer Arztes ein Zimmer wegen einer achtlos fallen gelassenen Zigarette komplett aus. Die Frau konnte quasi in letzter Minute von der Feuerwehr gerettet werden, ihr geht es mittlerweile wieder den Umständen entsprechend gut. Eine Woche später entstand dann im Siloturm der Firma Sympto ein Schwelbrand. Der Schaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt. (pm/clst)