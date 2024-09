Brandgeruch in einem Hochhaus sorgt für einen Großeinsatz

Einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften hat es in der Nacht auf Donnerstag in einem Hochhaus an der Waldeysenstraße in Ingolstadt gegeben. Auslöser war Brandgeruch im Haus.

Im sechsten Stock des Hochhauses in Ingolstadt gab es einen intensiven Brandgeruch

Nach Auskunft der Feuerwehr war der Geruch in der sechsten Etage des insgesamt elfstöckigen Hauses am intensivsten. Dort gingen die Feuerwehrkräfte auf die Suche nach der Ursache, ebenso in den direkt darunter und darüber liegenden Stockwerken. Außerdem wurden unter anderem die Technikbereiche, der Aufzugschacht sowie weitere Schächte kontrolliert.

Allerdings nahm der Geruch im Laufe des Einsatzes immer weiter ab und es gab den Verdacht, dass er wohl auf angebranntes Essen zurückzuführen ist. Deshalb beendete die Feuerwehr nach rund zwei Stunden den Einsatz. Vor Ort waren elf Fahrzeuge der Feuerwehren Etting, Stadtmitte, Unsernherrn und die Berufsfeuerwehr, zudem der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot und sieben Fahrzeugen. (AZ)