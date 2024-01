Auffahrunfall nach Stau auf der Donaubrücke

Auf der Donaubrücke Richtung Großmehring kam es zu einem Stau. Ein Mann aus Manching fuhr auf das Ende auf und schob mehrere Fahrzeuge ineinander.

Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr staute sich der Verkehr auf der Donaubrücke in Richtung Großmehring am dortigen Kreisverkehr. Mehrere Fahrzeuge standen hintereinander im Stau. Ein 50-jähriger Manchinger fuhr mit seinem Auto auf das Stauende auf und schob insgesamt vier Fahrzeuge ineinander, berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Stand wurde hierbei niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Staatstraße musste in südlicher Richtung für eine Stunde gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Großmehring war mit zwölf Einsatzkräften zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)

