Ermittler der Kripo ziehen eine größere Menge Drogen aus dem Verkehr

Beamte der Kripo Ingolstadt haben am vergangenen Montag in der Wohnung eines 39-jährigen Eichstätters rund 50 Gramm Kokain, 60 Gramm Amphetamin und 60 Gramm Marihuana sichergestellt. Das teilt die Polizei mit. Der Eichstätter stand schon seit Längerem im Verdacht, einen regen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Nun klickten die Handschellen und der 39-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Polizei nahm in Eichstätt einen mutmaßlichen Drogendealer fest

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der inhaftierte Händler noch für Dienstagabend in Eichstätt eine größere Drogenlieferung erwarten würde. Beamte der Kripo und der Zivilen Einsatzgruppe Ingolstadt überwachten deshalb den relevanten Zeitraum und wurden auf einen älteren VW mit Nürnberger Kennzeichen aufmerksam. Als sie das Fahrzeug kontrollierten, wurden sie tatsächlich fündig: Sie entdeckten über neun Kilo Marihuana im Kofferraum.

Der 65-jährige Fahrer aus Nürnberg wurde festgenommen, inzwischen sitzt auch er in Untersuchungshaft.