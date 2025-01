Unbekannte sprühen ein Hakenkreuz an die Elisenbrücke

Am Mittwochvormittag haben bislang unbekannte Täter ein Hakenkreuz und politische Parolen an die Elisenbrücke in Neuburg gesprüht.

Die Polizei ermittelt: Wer hat die Donaubrücke mit einem Hakenkreuz beschmiert?

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schriftzüge in der Zeit zwischen 9.30 Uhr bis 13 Uhr angebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Inzwischen hat der Bauhof die Schmierereien wieder entfernt. Aufgrund des eingrenzbaren Zeitraums hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegengenommen. (AZ)