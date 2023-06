Drei Jugendliche hindern 17-jährige Radlerin am Weiterfahren

Drei junge Männer zwischen 18 und 20 sollen in Hohenwart eine 17-Jährige am Weiterfahren mit dem Rad gehindert haben. Es kam zu Handgreiflichkeiten.

Zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen kam es am Montag in Hohenwart. Gegen 17.20 Uhr soll eine 17-jährige Radfahrerin durch drei männliche Jugendliche im Alter von 18 bis 20 Jahren angehalten und am Weiterfahren gehindert worden sein. In der Folge kam es auch zu Handgreiflichkeiten durch die unbekannten Tatverdächtigen, berichtet die Polizei. Abgespielt hat sich der Vorfall in der Hochstattmühlstraße auf Höhe des Feuerwehrhauses. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)