Fahrschülerin wird bei Motorradunfall schwer verletzt

Eine 15-Jährige hat während einer Fahrstunde ihr Motorrad so stark abgebremst, dass sie stürzte und in einen Wassergraben rutschte.

Eine 15-jährige Fahrschülerin aus der Gemeinde Pörnbach war am Mittwoch gegen 15.50 Uhr auf einem Motorrad mit ihrem Fahrlehrer, der hinter ihr fuhr, zu einer Fahrstunde aus Ellenbach kommend Richtung Kreutenbach unterwegs. Kurz vor Kreutenbach bremste sie laut Polizei in einer Linkskurve so stark ab, dass sie über den Lenker stürzte und neben der Straße in einem Entwässerungsgraben liegen blieb, während das Motorrad hinter ihr her rutschte.

Die 15-jährige Fahrschülerin kam ins Klinikum nach Ingolstadt

Die 15-Jährige zog sich dabei eine so schwere Beinverletzung zu, dass sie erst mithilfe des Fahrlehrers aus dem Graben befreit werden konnte. Anschließend kam sie ins Krankenhaus nach Schrobenhausen und später ins Klinikum nach Ingolstadt. Am Motorrad entstand Totalschaden. (AZ)