Über die Motorhaube geschleudert: Fahrer macht sich aus dem Staub

Bei einem Unfall in Hohenwart sind zwei Frauen verletzt worden. Obwohl eine der beiden sogar über die Motorhaube geschleudert wurde, fuhr der Fahrer weiter.

Am Sonntagnachmittag ist es in der Ortsmitte von Hohenwart zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 67-jähriger Autofahrer an einer Baustelle eigentlich warten. Er fuhr allerdings weiter und als ihm ein 48-jähriger Autofahrer entgegenkam, schätzte er die Situation laut Polizei "anscheinend völlig falsch" ein. Er fuhr nach rechts, um dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, rammte dabei jedoch ein Baustellengerüst..

Zwei Frauen wurden bei dem Unfall in Hohenwart von einem Auto erfasst

Tragischerweise gingen auf dem baulich getrennten Fußgängerbereich auf Höhe des Rathauses zwei Frauen (65 und 67 Jahre) aus Hohenwart, die von dem Auto erfasst wurden. Die Ältere wurde über die Motorhaube geschleudert, die 65-Jährige an den Beinen touchiert. Trotz des Unfall kümmerte sich der Fahrer nicht um die beiden verletzten Frauen und fuhr in Richtung Pfaffenhofen weiter.

Ein unbeteiligter 53-jähriger Zeuge aus Hohenwart reagierte geistesgegenwärtig und fuhr dem Flüchtenden solange hinterher, bis dieser wieder nach Hohenwart zurückkam und sein Auto abstellte. Eine anschließende Alkoholkontrolle durch die Polizei ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Der Sachschaden am unter Denkmalschutz stehenden Rathaus, am Gerüst und am Auto dürfte weit laut Polizei bei über 50.000 Euro liegen. Das Baugerüst wurde aufgrund Einsturzgefahr durch die Feuerwehr Hohenwart abgestützt, was weitere Kosten verursacht hat. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. (AZ)