Zeugen gesucht: Wer hat Baustellenschilder gestohlen?

Wer hat Straßenschilder von einer Baustelle in Hohenwart gestohlen? Diese Frage beschäftigt aktuell die Polizei Pfaffenhofen.

Ein 62-jähriger Mann aus Aichach hat an einer Baustelle an der Pörnbacher Straße in Hohenwart zwei rot-weiße Durchfahrt-verboten-Schilder sowie eine Baustellenleuchte zur Absicherung aufgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hat diese laut Polizei in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag gestohlen.

Das Diebesgut aus Hohenwart hat einen Wert von 500 Euro

Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf rund 500 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)