100 Jahre 24 Stunden von Le Mans: Audi stellt Buch vor

1999 fährt Audi bei der ersten Teilnahme am Rennen in Le Mans direkt aufs Podium. Bis 2016 folgen zwölf Siege. Jetzt anmelden für die Buchpräsentation.

13 Siege in 18 Jahren: Der Ingolstädter Automobilhersteller Audi hat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans Motorsportgeschichte geschrieben. 2023 feiert der Langstreckenklassiker an der Sarthe sein 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt Audi Tradition ein Buch heraus. „Audi in Le Mans“ bietet auf 320 Seiten und mit bislang unveröffentlichten Bildern einen umfassenden Einblick in die Erfolgsgeschichte der Vier Ringe bei diesem traditionsreichen Rennen.

Das Buch ist im Delius Klasing Verlag erschienen und beinhaltet neben Kapiteln zu jedem Renneinsatz auch Exkurse zu den technologischen Besonderheiten, spannende Hintergrundinformationen sowie einen umfassenden Statistikteil. Die Autoren von „Audi in Le Mans“, Lars Krone und Alexander von Wegner, sind seit mehreren Jahrzehnten im Motorsport unterwegs, waren viele Jahre in Le Mans für das PR-Team von Audi im Einsatz und haben zahlreiche Rennen vor Ort miterlebt.

Am Dienstag, 9. Mai, stellen sie ihr Werk ab 18.30 Uhr im Museum Mobile in Ingolstadt vor und signieren die Bücher auch auf Wunsch. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 4. Mai, per E-Mail an museum.mobile@audi.de oder telefonisch unter 0841/89-34433 möglich. Veranstaltungsbeginn am Dienstag ist um 18.30 Uhr, Einlass bereits ab 18 Uhr. (AZ)