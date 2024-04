20.000 Euro erbeutet: Schockanrufer schlagen in Ingolstadt zu

Nach einem Schockanruf übergab eine Ingolstädter Seniorin 20.000 Euro an Betrüger. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Mit einem sogenannten „Schockanruf“ erbeuteten Telefonbetrüger am 17. April in Ingolstadt 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Am Nachmittag erhielt eine Ingolstädterin einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, wäre nun eine Kaution von 20.000 Euro fällig.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen. Türspion, vorgelegte Türsperre und Sprechanlage benutzen, notfalls durch geschlossene Türe sprechen. Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden kommen im Normalfall nicht ohne Ankündigung.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Dienstausweis verlangen. Gegebenenfalls Rückruf bei Behörde/Handwerksbetrieb/Hausverwaltung/Notruf ankündigen und notfalls durchführen. Besucher vor der Türe warten lassen. Keine Geschäfte an der Haustüre abschließen und nichts unterschreiben.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Bei Schockanrufen misstrauisch werden; im Zweifel auflegen. Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Nummer zurück; nicht die Rückruf-Funktion nutzen. Wenn die Person nicht erreichbar ist, selbst den Notruf 110 wählen oder die örtliche Polizei anrufen. Nicht unter Druck setzen lassen; auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Niemals eine telefonisch eingeforderte Vorab-Kaution oder Vorab-Gebühren bezahlen. Fragen Sie sich: Habe ich an einer Lotterie teilgenommen? Gewinne werden im Normalfall nicht telefonisch, sondern schriftlich mitgeteilt. Am Telefon keine Geschäfte abschließen oder persönliche Daten (Adresse, Konto- oder Kreditkartennummer etc.) preisgeben. Niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen übergeben. (zm)



Gegen 17 Uhr übergab die Seniorin schließlich im Bereich der Sambergerstraße den geforderten Bargeldbetrag an eine unbekannte weibliche Abholerin. Diese wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 Jahre, rund 160 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkler Hose.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit einer Frau, auf die die genannte Beschreibung zutrifft, unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)