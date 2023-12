46-Jähriger stirbt in Ingolstädter Hallenbad: Obduktion soll Klarheit bringen

In Ingolstadt kommt es zu einem tödlichen Badeunfall in der Donautherme. Badegäste ziehen einen 46-Jährigen bewusstlos aus dem Wasser. Die Leiche wird nun obduziert.

Tödlicher Badeunfall in der Ingolstädter Donautherme: Am Samstagvormittag kam es in dem Hallenbad zu einem tragischen Ereignis, wie die Polizei mitteilt. Ein 46-jähriger Ingolstädter wurde gegen 10.30 Uhr von anderen Badegästen bewusstlos im Schwimmbecken aufgefunden. Nachdem er aus dem Wasser geholt worden war, begann man sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, berichtet die Polizei.

Tödlicher Badeunfall in der Donautherme: Leiche wird obduziert

Der Rettungsdienst brachte den Mann unter laufender Reanimation ins Krankenhaus, wo er trotz intensiver Bemühungen verstarb. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Warum der 46-Jährige starb, darüber konnte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen. Die Todesursache sei Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.

Ein Fremdverschulden schließt die Polizei jedenfalls aus, sie geht vielmehr von einem tragischen Unglück aus. Mit einem Ergebnis der Obduktion rechnen die Ermittlerinnen und Ermittler am Dienstag.

Die Polizei wollte sich nicht zum Ort des Unglücks äußern. Die Stadt Ingolstadt, die über eine Stadtwerke-Tochter die Donautherme betreibt, bestätigte aber den Vorfall. (dopf, rilu)

