Hitze-Check der DUH: Ist Ingolstadt eine Betonwüste?

Die Hitze flirrt über dem grauen Pflaster, die Menschen flüchten sich in den Schatten der hohen Häuser: Die Hitzetage jenseits der 30 Grad bringen vor allen Dingen in den größeren Städten die Menschen gehörig ins Schwitzen. Ganz besonders offenbar in Ingolstadt. So jedenfalls sieht es eine Studie der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die vor Kurzem veröffentlicht worden ist. Bei diesem Hitze-Check wurden 190 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bewertet.

Sowohl was die versiegelte Fläche anbelangt als auch den Anteil der Grünflächen und des Baumbestands liegt Ingolstadt auf den hinteren Rängen. Generell sind bayernweit viele größere Städte zugepflastert, was ein Blick auf die Tabelle zeigt: Nürnberg Schweinfurt, Regensburg oder auch Fürth - sie alle haben noch schlechtere Werte erzielt als Ingolstadt. Doch beim fehlenden Grün liegt Ingolstadt in Bayern an der Spitze. Zusammen mit Regensburg hat sie deshalb in Bayern die Rote Karte von der DHU bekommen. Am Ende der Skala finden sich Städte wie Detmold, Ratingen, Potsdam oder Jena: All diese Städte haben problemlos die Grüne Karte bekommen.

Die Stadt Ingolstadt hat der DUH-Studie widersprochen

Viel Grau und wenig Grün - diesen Stempel will die Stadt nicht auf sich sitzen lassen. Prompt hat die Verwaltung gleich nach der Veröffentlichung den Zahlen aus der Studie widersprochen. „Dabei werden vollkommen die weitaus größeren Vegetationsflächen im Stadtgebiet ignoriert und somit ein stark verzerrtes Bild der Wirklichkeit gezeichnet“, heißt es in einer Mitteilung. Laut der aktuellen Studie sind mehr als 50 Prozent der betrachteten Fläche in Ingolstadt versiegelt.

Doch warum schneidet Ingolstadt dermaßen schlecht ab? „Die Betrachtung der Deutschen Umwelthilfe zur Versieglung bezieht sich rein auf die 37 Prozent Siedlungs- und Verkehrsfläche“, kritisiert die Stadt. Deshalb sei die Studie „methodisch fraglich“. Die Stadt verweist hingegen darauf, dass Ingolstadt eine der grünsten Großstädte in Deutschland sei, mit großen Parkanlagen, den Donauauen mit ausgedehnten Waldgebieten und in vielen Ortsteilen dörflich strukturierter Besiedlung.

Da die Umweltorganisation aber nur die Siedlungs- und Verkehrsfläche betrachtet hat, fließen all diese Gebiete - immer rund zwei Drittel der Fläche - nicht in die Betrachtung mit ein. Doch gerade die Vegetations- und Gewässerflächen seien es, „die das gesamtstädtische Klima mit prägen und an heißen Tagen der Bevölkerung im unmittelbaren Lebensumfeld Abkühlung und Erfrischung bieten“.

Ingolstadt will bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden

Gleichzeitig verweist die Stadt in der Mitteilung darauf, bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden zu wollen. Zudem sollen noch im Herbst ein Klimaanpassungskonzept und ein lokaler Hitzeaktionsplan im Stadtrat beschlossen werden. Darüberhinaus gibt es eine Starkregengefahrenkarte, die für jedes Grundstück das Risiko für Sturzfluten anzeigt.

Es war allerdings nicht zum ersten Mal, dass Ingolstadt wegen seines Versiegelungsgrads negativ aufgefallen ist. Auch bei einer Studie im vergangenen Jahr hat Ingolstadt bereits schlecht abgeschnitten. Nach dieser Erhebung des Gesamtverbands der Versicherer von 2023 ist Ingolstadt gar zu mehr als 60 Prozent versiegelt.