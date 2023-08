Alte Sprengladung auf Gießereigelände entdeckt

Auf dem Gießerei-Gelände in Ingolstadt haben Bauarbeiter eine alte Sprengladung entdeckt. Da sie nicht entschärft werden konnte, musste sie gesprengt werden.

Bei den Bauarbeiten auf dem ehemaligen Gießereigelände in Ingolstadt wurde bereits am Montag eine nicht gezündete kleinere Sprengladung entdeckt, die bei Bauarbeiten in der Nachkriegszeit dort eingebracht wurde. Eine Entnahme oder Entschärfung war nicht möglich, berichtet die Polizei.

Deshalb wurden am Mittwoch entsprechende technische Sicherungsmaßnahmen getroffen und ab Mittag die umliegenden Gebäude der Technischen Hochschule (THI), der Audi-Akademie und des Brigk geräumt. Kurz nach 16 Uhr wurde der alte Sprengstoff durch eine Spezialfirma kontrolliert und ohne Fremdschäden zu verursachen zur Detonation gebracht. (AZ)