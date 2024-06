Audi Sommerkonzerte: Chormusik, die zum Frieden mahnt

Die Audi Jugendchorakademie und Le Cercle de l’Harmonie bieten in Ingolstadt eine glanzvolle Eröffnung der diesjährigen Audi Sommerkonzerte.

Die Audi Jugendchorakademie hat sich unter der künstlerischen Leitung von Professor Martin Steidler zu einer festen Größe im Bereich der Jugendchöre entwickelt, wirkt mit international renommierten Dirigenten, Orchestern und Solisten zusammen und gilt mittlerweile unbestritten als einer der besten Nachwuchschöre Deutschlands.

Im Zusammenwirken mit dem Pariser Originalklangorchester Le Cercle de l’Harmonie, unter der renommierten Leitung von Jérémie Rhorer - er ist Ensemblegründer und gilt als einer der gefragtesten und vielseitigsten Dirigenten seiner Generation - sowie durch die Mitwirkung der international ausgezeichneten Solisten, Christiane Karg (Sopran), Varduhi Abrahamyan (Alt), Benjamin Bruhns (Tenor) und Johannes Weisser (Bass) gelang die Darbietung eines der anspruchsvollsten Werke der Chorliteratur, Beethovens Missa solemnis in D-Dur op. 123, in eindrucksvoller Manier.

Eröffnung Sommerkonzerte: Audi Jugendchorakademie wuchs über sich hinaus

Als Beethoven 1819 mit der Arbeit an dem "Opus magnum" begann, durchlitt er eine schwere Lebenskrise. Sein Gehör hatte er nahezu vollständig verloren. In dieser Situation begab sich der bekennende Anhänger der Aufklärung auf die Suche nach dem Glauben, studierte Standardwerke der Weltreligionen und war in engem Kontakt mit dem späteren Regensburger Bischof Johann Michael Sailer, ein Theologe, der persönliche Spiritualität über den "Buchstaben-Glauben" stellte. "Solemnis" bedeutet "feierlich", und damit wäre auch der grundlegende Interpretationsansatz beschrieben.

Die Audi Jugendchorakademie war in den Chorsätzen spürbar gefordert, wuchs aber im Werkverlauf förmlich über sich hinaus. Homogen im Klang, besonders auch in den dynamisch anspruchsvollen Passagen, lupenrein, elegant, klar in den Sopran-und Altstimmen, treffend, kraftvoll und präzise in Tenor und Bass: Was hier geboten wurde, war wirklich große Kunst, ganz zur Freude eines restlos beeindruckten Publikums.

Herausragende Solisten von Weltruf: Christiane Karg (Sopran), Varduhi Abrahamyan ( Alt), Benjamin Bruhns ( Tenor) und Johannes Weisser ( Bass). Foto: Audi AG

Feierlich, majestätisch intonierten Chor und Solisten im Kyrie, getragen vom doch solide abgestimmten Wohlklang des Orchesters. Darauf ein jubilierendes Gloria, fulminant, mit Elan, ganz ohne pathetische Wucht dargeboten. Höchste Kunst der Stimmen im Credo und Sanctus, mit der Krönung am Ende des Werkes, der so innig, flehend und gefühlvoll dargebotenen Friedensbitte (Dona nobis pacem), die Beethoven durch Pauken und Trompeteneinwürfe jäh unterbricht.

Solisten überzeugten bei Eröffnung der Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt

Viel Freiraum in Sachen Interpretation schenkte Dirigent Jérémie Rhorer den Solisten, die allesamt überzeugten. Christiane Karg gilt als eine der besten Sopranstimmen weltweit und bestach durch eine sehr innige und homogene Darbietung. Dabei wirkt die in Feuchtwangen lebende Künstlerin so echt, dass man sich dem entstehenden Zauber kaum entziehen kann. Benjamin Bruhns (er war kurzfristig für den erkrankten Werner Güra eingesprungen und intonierte herausragend), Varduhi Abrahamyan (sehr homogen und ausdrucksstark) sowie Johannes Weisser (präsent und stimmlich überzeugend) zeigten, wie sehr diese Messvertonung an musikalischem Anspruch, Lyrik und Dramatik kaum zu überbieten ist.

"Von Herzen – Möge es wieder – Zu Herzen gehn!" steht über der Partitur dieser großen Messvertonung. Und - ja - es ging wirklich zu Herzen und der Wunsch nach Frieden in diesem Werk ist aktueller denn je! Ein erstaunlich großer Moment zur Eröffnung der diesjährigen Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt. Karten für das weitere Programm gibt es im Internet unter www.sommerkonzerte.de.