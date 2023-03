Autofahrer überfährt einen Hund und flüchtet

Ein Hund ist in Ingolstadt frontal in ein Auto gelaufen und gestorben. Der Fahrer fuhr einfach weiter.

Eine Hundehalterin war am Mittwochfrüh gegen 7.10 Uhr mit ihrem Hund an der Neuburger Straße in Ingolstadt spazieren. Wie die Polizei mitteilt, lief der nicht angeleinte Hund von einem Feldweg auf die Straße und wurde dort frontal von einem Auto erfasst.

Der Hund wurde bei dem Unfall in Ingolstadt getötet

Der Hund wurde bei dem Aufprall getötet und blieb auf der Straße liegen, der Autofahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-2222 melden. (AZ)