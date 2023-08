Ingolstadt

06:00 Uhr

Der Bau-Boom in Ingolstadt scheint vorbei zu sein

Plus In Ingolstadt ragen noch an vielen Baustellen die Kräne in die Höhe. Doch bleibt das so? Wohl eher nicht. Ein Überblick.

Von Luzia Grasser

Noch vor sieben Jahren, da wollte einfach jeder bauen. Die Zinsen waren niedrig, die Baukosten noch einigermaßen erschwinglich und von Corona oder Problemen bei Lieferketten hatten höchstens Experten etwas gehört. Bei der Stadt Ingolstadt sind entsprechend jede Menge Bauanträge eingereicht worden. 2059 Wohnungen sind damals genehmigt worden, 1477 fertig gestellt worden - beides ein Höchststand. In den darauffolgenden Jahren gab es immer wieder Aufs und Abs bei Genehmigungen und Fertigstellungen, doch der Trend geht deutlich nach unten. Schaut man auf die Statistik, so zeigt sich: So wenige Baugenehmigungen wie im vergangenen Jahr sind seit 2011 nicht mehr erteilt worden, nämlich 774. Fertiggestellt worden sind 931 Wohnungen.

In zwölf Jahren ist Ingolstadt um 16.000 Einwohner gewachsen

In den vergangenen zwölf Jahren ist Ingolstadt mächtig gewachsen. Es sind 16.000 neue Einwohner hinzugekommen und 12.000 neue Wohnungen. Dennoch ist Ingolstadt immer noch eher ländlich geprägt. So gibt es in der Stadt besonders viele Einfamilienhäuser oder auch Doppel- und Reihenhäuser unter den insgesamt 70.000 Wohnungen - was vermutlich laut Ulrich Kraus, Statistiker bei der Stadt Ingolstadt, auf die zahlreichen Baugebiete zurückzuführen ist, die noch bis vor gut zehn Jahren ausgewiesen worden sind. Immerhin fallen darunter zwei Drittel aller Wohngebäude.

